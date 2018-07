Müügilt korjatud võimaliku vähiriskiga ravimeid kasutab üle 1000 eestimaalase

Valzap ning Valsartan Medochemie ravimite väljastamine apteekidest peatati möödunud nädalal, sest neist leiti lisandit N-nitrosodimetüülamiin (NDMA). Tegemist on ainega, mis on loomkatsetes suurendanud vähi tekke riski. Ravimivormide täpset nimekirja vaata siit .

«Oluline on, et ravimit seni ei kasutata, kuni riski või selle puudumise osas inimesele on saadud selgus ja siis see teave avaldatakse. Ravi saab jätkata nende valsartaani sisaldavate ravimitega, mida kvaliteediprobleem ei puuduta,» lisas Kiisk.