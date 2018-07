Tervisenõu: miks tekib vitamiinipuudus?

Ideaaltingimustes, kus inimene on terve, elab ja sööb tervislikult, ei tohiks tal vitamiinide ja mineraalainete defitsiiti tekkida ja ta ei vaja vastavaid preparaate. Kahjuks on ideaaltingimusi keeruline tagada ja seetõttu on olemas oht mikrotoitainete defitsiidi tekkeks. Kui mingil põhjusel ongi tekkinud defitsiit, siis selle likvideerimiseks on vaja tarbida vastavat preparaati. Toitumine tuleb viia õigetele alustele, aga see ei pruugi olla piisav juba tekkinud defitsiidi likvideerimiseks. Samas võib ka põhjuseta pikaajaline preparaatide kasutamine osutuda organismile kahjulikuks.