8 salajast märki, et su luud on hapramad kui arvata oskad

Su küüned on haprad. Kergesti murduvad küüned on tüütu mure, kuid need võivad ka märku anda muust tervisehädast. Küüned võivad hapraks muutuda kollageeni ja kaltsiumi nappuse tõttu. Kollageen tagab meie naha, sidekudede ja luustiku toimimise. Kaltsium on aga vajalik konkreetsemalt luude tervise heaks. Seepärast võib kummagi puudus esmalt avalduda kergesti murduvates küüntes, aga hoiatada samal ajal ka selle eest, et luud on hapramaks muutunud.

Sa ei tee trenni. Kui veedad suurema osa ajast arvuti taga või diivanil, oled luuhõrenemise tekke riskigrupis. Füüsiline koormus mitte ainult ei tugevda lihaseid, vaid tagab ka tugevad luud. Alati, kui tõstad raskusi, käid sörkimas või jooksed trepist üles, annad oma luudele ja lihastele vajalikku koormust. Püüa sellist aktiivsust mahutada igasse päeva vähemalt poole või ühe tunni jagu.

Su igemed taanduvad. See tähendab, et hambad ulatuvad rohkem igemetest välja. Seda ei pruugi aga märgatagi, kuna see toimub aastatega. Igemed taanduvad, sest lõualuu kaotab tugevust ja luumassi. Kuna lõualuu vastutab hammaste tugevuse eest, siis selle nõrgenemisel tekib omakorda hammaste väljakukkumise oht. Isegi kui sul veel pole igemetega muret, siis aitab seda ennetada korrektne suuhügieen. Lõualuule tuleb aga tööd anda toitu korralikult läbi närides.

Kaotad kasvu. Paraku ei ole kasvu lühenemine vanemas eas müüt. See juhtub, sest luu- ja lihasmass väheneb aastatega ning luukõhred kuluvad samuti. Kasvu lühenemine ei tähenda küll tingimata, et luud on nõrgad, kuid see võib viidata sellele, et lülisammast ümbritsevate lihaste jõud hakkab raugema. Luu- ja lihasmass töötavad aga käsikäes ning kipuvad ka jõudu kaotama sünkroonis. Seepärast tuleb hoolt kanda mõlema eest.

Sul on nõrk haare. See, kui moosipurki avada ei jaksa, on küll naljakas, kuid seegi võib viidata luude nõrkusele. Nõrkus kätes võib anda märku, et teisedki luud on muutumas hapraks. Kui moosipurgi avamine põhjustab raskusi, tuleb appi võtta jõutreening ning hakata luudele-lihastele vaikselt koormust andma.

Luud murduvad liiga kergesti. Kahtlemata annab nõrkadest luudest märku luumurd, mis tekib näiteks juba väikse väänamise või kukkumise järel. Sel juhul on aeg pöörduda arsti jutule.

Sul on lihaskrambid ja luuvalud. Valud ja krambid kaasnevad mõneti küll vanusega, kuid näitavad enamat kui pelgalt vananemist. Sagedased luu- ja lihasvalud võivad tekkida D-vitamiini puudusest ning vitamiinide ja mineraalainete nappusele viitavad ka jalakrambid. Öised jalakrambid võivad seotud olla kaltsiumi, magneesiumi ja kaaliumi tasemega ning pikapeale hakkab see mõjutama ka luude tugevust.