Vanemate 5 olulist harjumust, mis aitavad lapse ülekaalu ennetada

Ülekaalulisel lapsel tekivad tõenäolisemalt diabeet, südamehaigused ning muud rasvumisest tingitud tervisehädad varem kui neil, kes hakkavad lisakilosid koguma alles täiskasvanueas, kirjutab Harvardi Ülikooli terviseblogi. Kui mõelda lapse ülekaalu ennetamisele, siis tihti lähtutaksegi ainult sellest, et lapsed ei maiustaks liigselt ning liiguksid piisavalt. Loomulikult on see tähtis, kuid värske uuring tuletab meelde, et unustada ei saa ka vanemate enda eeskuju tervisliku elustiili omaksvõtmisel. See võib olla isegi olulisem.

Teadlased kasutasid kahe laste ja emade terviseuuringu andmeid ning leidsid, et kui emadele olid omased viis harjumust, oli nende lastel tõenäosus ülekaalu ja rasvumise tekkeks vaid 25 protsendi ligi. Need harjumused olid:

Tervisliku kehakaalu säilitamine. Selle saab teada kehamassiindeksit välja arvutades. Kehamassiindeks vahemikus 18,5 kuni 24,9 ühikut näitab normaalkaalu.

Selle saab teada kehamassiindeksit välja arvutades. Kehamassiindeks vahemikus 18,5 kuni 24,9 ühikut näitab normaalkaalu. Füüsiline aktiivsus igas päevas. Nädalas võiks olla vähemalt 150 minuti jooksul füüsiliselt aktiivne – teha kiirkõndi, sörkida, ujuda, rattaga sõita vms.

Nädalas võiks olla vähemalt 150 minuti jooksul füüsiliselt aktiivne – teha kiirkõndi, sörkida, ujuda, rattaga sõita vms. Tubaka vältimine. Ideaaltingimustes pole lapsevanem olnud kunagi regulaarne suitsetaja.

Ideaaltingimustes pole lapsevanem olnud kunagi regulaarne suitsetaja. Vähene alkoholitarvitamine. Huvitaval kombel tuli vähene alkoholitarvitamine kasuks rohkem kui täielik kainus. Uuringutes toodi aga selleks numbriks 15 grammi, mida ei tohiks päevas ületada. See on võrdne umbes väikse purgi lahja õllega või poole klaasi veiniga.

Huvitaval kombel tuli vähene alkoholitarvitamine kasuks rohkem kui täielik kainus. Uuringutes toodi aga selleks numbriks 15 grammi, mida ei tohiks päevas ületada. See on võrdne umbes väikse purgi lahja õllega või poole klaasi veiniga. Tervislik toitumine. Selle all mõeldi uuringutes rohket puu- ja köögiviljade, täisteratoodete, pähklite ja seemnete ning kasulike rasvade söömist. Punast ja töödeldud liha, magustatud jooke, väga soolaseid toite ning transrasvu tarbiti sel juhul minimaalselt.

Kui ema toitus tervislikult, tegi trenni ega tarbinud palju alkoholi, oli lapse rasvumisrisk 75 protsenti. Kui neile harjumustele lisada mittesuitsetamine, vähenes see 60 protsendini. Ema normaalkaalu säilitamisel vähenes lapse rasvumisrisk 25 protsendile. Seega mida rohkem annab ema tervisliku elustiiliga lapsele eeskuju ning suudab teda sellesse kaasata, seda väiksem on võimalus, et lapsel tekib kaaluprobleeme.