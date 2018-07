Trennis üle pingutamine põhjustas pereisal südameseiskumise

«Sain kõne jõusaaliomanikult, kes ütles, et Garth kukkus kokku ning peaksin kohe sinna tulema. Mõtlesin sõites, et küllap ta helistab kohe tagasi ning ütleb, et kõik on nüüd korras, kuid seda ei juhtunud. Kui kohale jõudsin, askeldasid meedikud tema juures. Seda oli õudne vaadata, ta oli külmast siniseks tõmbunud,» meenutas mehe elukaaslane Sorrel Lewis.

Kuna kahjustada sai ka Suthursti aju, oli tal teadvusele tulles alguses raske inimesi, sealhulgas oma kaheksa-aastast tütart Lilyt ära tunda. «Olin väga mures, et ta on igaveseks muutunud, kuid ühel maagilisel hetkel küsis ta esimest korda Lily järele. See andis kinnitust, et ta on meil alles ning tahab saada haiglast välja oma pere juurde tagasi. Unustamatu oli ka hetk, mil rääkisime peo korraldamisest ning ta pakkus, et meie sõber Charlotte võiks koogi teha, kuna ta küpsetab väga hästi,» rääkis Lewis. Mees oli haiglaravil 35 päeva ning on nüüd lubatud kodusele ravile. Seda suuresti põhjusel, et tema füüsis on väga tugev. Nüüd suudab mees ka kõiki lähedasi ära tunda.