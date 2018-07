Varasem õhtusöök võib vähendada levinud vähkkasvajate tekkimist

Võrreldes nendega, kes söövad päeva viimast einet peale kümmet õhtul või vahetult enne magamaminekut, haigestuvad varakult õhtusöögi sööjad vähki harvemini, vahendab CNN . Uuringu teinud Barcelona globaalse terviseinstituudi teadlased ei ole kindlad, kuidas selline seos toimib, kuid tuginedes eelnevatele uuringutele teavad nad väita, et inimesed on loodud toimima koos loodusliku ööpäevarütmiga.

Varasemad uuringud on näidanud, et hilja õhtul söövad inimesed on tihedamini ülekaalulised ja neil on kehvem ainevahetus. Samuti on leitud, et pikem öine paast , mis võib viidata vähemale öisele söömisele, tagab stabiilsema veresuhkru ja väiksema vähiriski.