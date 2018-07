Puhkusel tehtud hennatätoveering rikkus väikelaste naha

Tagasi hotelli jõudes hakkas esmalt River-Jay tätoveering põletustunnet tekitama ning mõne aja pärast hakkas sealt vedelikku immitsema. Kui naine mõistis, et tätoveeringud tekitasid mõlemale lapsele allergilise reaktsiooni, siis üritas ema neid eemaldada külma vee ja rätikuga. Kuid see meetod ei olnud tõhus. Ka hotellimeedikud ei osanud lapsi kuidagi aidata, vaid soovitasid kahjustatud kohale kreemi määrida. Ülejäänud puhkuse vältel tegid tätoveeringud lastele palju valu ning hakkasid armistuma. Kogemus rikkus ära terve puhkuse ning kahjustas laste nahka kogu eluks.

USA toidu- ja ravimiameti andmetel on selgunud, et kemikaal p-fenüleendiamiin (PPD) võib tekitada tõsiseid ja püsivaid nahakahjustusi ning on seadusega keelatud nahale kantavates kosmeetikatoodetes.

Naturaalse ja musta henna vahe on see, et naturaalne henna on tehtud hennataime lehtedest, on pruuni värvi ja tuhmub aja jooksul. Must henna aga sisaldab kemikaali p-fenüleendiamiini (PPD), mis võib tekitada tõsiseid põletusi, ville ja arme.