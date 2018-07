Sellel poolaastal diagnoositi 113 HIVi nakatanut

Terviseameti andmetel on kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9824 inimesel, sealhulgas AIDS 529 inimesel.

Eestis võib täna olla kokku umbes 12 000 HIVi nakatunud inimese. Paljud HIV-nakkuse kandjad ise ei teagi, et on nakatunud, sest nakatumisest võib kuluda neli kuni viis aastat ja kauemgi ajani, mil inimese tervis hakkab halvenema.

Juhul, kui inimene nakatub HIVi, on oluline kiirelt pöörduda infektsionisti juurde ja alustada kohe HIVi vastast nn antiretroviirusravi, kirjutab Postimees. Veel 5–10 aastat tagasi oodati ravi alustamisega niikaua, kuni immuunsüsteem juba nõrgenes. Tänaseks on aga paljud uuringud Euroopas ja kogu maailmas näidanud, et raviga tasub alustada kohe nakatumise järel. See parandab oluliselt elukvaliteeti ja tagab täisväärtusliku elu aastateks.