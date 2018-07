Mis võib juhtuda, kui keha kannatab vedelikupuuduse all?

Paar tundi söömata ja joomata olemine palava ilmaga ei põhjusta mitte ainult füüsiliste võimete langust, vaid segab ka keskendumisvõimet, kirjutab portaal Health Line. Kõige rohkem mõjutas vedelikupuudus inimeste probleemilahendamise oskusi, koordinatsiooni ja tähelepanuvõimet. Kõige vähem mõjutas see reageerimiskiirust, selgus Atlanta Tehnoloogia instituudi poolt avaldatud uuringust.

Ülesannetel, kus pidi kasutama tähelepanu, langes osalejate võimekus kõige rohkem. Iga korraga, mil osalejad olid aina enam vedelikupuuduses, tegid nad rohkem vigu, eriti just keskendumist nõudvate ülesannete puhul. Kõige halvemad olid ülesannete tulemused, kus üks ja sama tegevus kordus, nagu näiteks kindla kombinatsiooni vajutamine klaviatuuril mõne minuti vältel. Seepärast paneb vedelikupuudus näiteks töötava või autoga sõitva inimese ohtu, kuna tähelepanuvõime on vägagi häiritud.

Esmasteks vedelikupuuduse sümptomiteks on janu, pearinglus, peavalu ja iiveldus. Kui juba hakkavad tekkima kuumakrambid, siis on tegu tõsise vedelikupuudusega.

Enamasti saab vedelikupuudust leevendada koduste vahenditega, kuid vahel peab siiski abi saamiseks pöörduma arsti poole. Suurem risk oht vedelikupuuduse tekkimiseks on lastel ja vanuritel. Kuumade ilmadega peab jälgima, et nad tarbiksid piisavas koguses vett ega oleks pikka aega päikese käes.

Vee joomine on väga oluline, kuid liigne vee tarbimine võib kaasa tuua terviseprobleeme. Näiteks hüponatreemiat ehk olukorda, mil vere naatriumisisaldus langeb liiga madalaks. Äärmuslikel juhtudel võib see tekitada aju turset ja isegi krambihooge.

Kaks kõige tõhusamat viisi, kuidas vedelikupuudust ära hoida, on söömine ning piisavas koguses vee joomine. Ka füüsiliselt aktiivne eluviis on oluline. Kuumadel suvepäevadel on targem sporti teha kas hommikul või õhtul, kui päike ei ole enam nii intensiivne. Hea oleks kanda sportimisel heledaid riideid ja mütsi.