Trikid, millega magamata öö näost pühkida

Magades läbib inimene REM ja mitte REM une faase ning suuresti mitte REM une ajal toimub naha taastamine. See on umbes neli tundi kaheksakst unetunnist, rääkis USA neuroloog ja uneteadlane Jeffreu Durmer uudisteportaalile NBC News .

Uni on looduse põletikuvastane ravim, sõnas Durmer. «Ehk oled väänanud jala välja, pannud sellele külma peale ning läinud magama. Hommikul on paistetus alanenud,» tõi ta näite. Kahtlemata oli jääst abi, kuid magamine oli paranemise juures olulisem, sest vähendab kehas põletikku, sõnas neuroloog.

Magades tekkivad kehas põletikuvastased tsütokiinid, mis aitavad päeva jooksul tehtud kahjusid parandada ja vähendada. Durmeri sõnul on päikese käes olemine ja saaste ühed tüüpilisemad nahakahjustajad. Unepuudus paistab tihti välja juba näost, sest näos on väga palju veresooni. Kui oleme unevaeguses, ei reguleeri närvisüsteem veresooni enam nii hästi ning võib tekkida punetus näos ja kaelal. Tumedad ringid silmade ümber on põletiku ja paistetuse tagajärg.