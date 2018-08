Põhjus, miks pakub soe jook palavaga paremat jahutust kui külm

Jääkülma joogi või söögi asemel tasub palaval päeval valida hoopis soe toit, kirjutab Runtastic spordiblogi. Kui tarbid palavaga kuuma jooki, juhtub järgnev:

Keha sisemine temperatuur tõuseb, kuna turgutad keha kuuma joogiga;

Suus, kurgus ja seedetraktis peituvad sensorid saadavad ajule signaali, et keha tuleb rohkem jahutada;

Suureneb higitootmine, et keha jõudsamalt maha jahutada.

Kuigi rohke higistamine tundub ebamugav ning vastik, on higi tegelikult positiivne nähtus – keha jahutab end justnimelt higi aurustumisega nahal.

Kuuma ja külma joogi tarbimise kohta treeningu vältel on tehtud ka uuring. Osadel inimestel lasti treenides juua külma jooki, teistel kuuma, ning võrreldi treeningujärgselt nende kehatemperatuure. Selgus, et 50˚C soojusega jook, mis on tegelikult isegi leigem kui tavaliselt kohvikust saadav kuum jook, vähendas kehas soojuse ladustamist märksa enam kui külm jook.

Külma või jäise joogi tarbimine ei pruugigi seetõttu olla nii kasulik, kui esialgu tundub. Näiteks pärast treeningut võib see tervise hoopis ohtu panna, kuna võib organid šokki ajada ega aita seetõttu toimuda organismi tavapärasel jahutusprotsessil. Treeningu ajal aga suundub keha sisemine soojus kehapinnale, samal ajal kui keha sisetemperatuur tegelikult väheneb. Kui juua treeningu vältel külma jooki, kitsendab see veresooni ning raskendab seetõttu vereringet. Lisaks paneb külm jook või söök organismi kehasisest soojust hoopis säilitama. See teeb enesetunde veel palavamaks, mitte jahedamaks.

Kui ilm on palav ja niiske, siis tasub eelistada toatemperatuuril või soojemaid jooke. Kui käeulatuses on jää ning külm vesi, siis tasub pigem käia veekogus või duši all end karastamas, panna jahutuseks kaelale ja õlgadele jahe niiske rätik ning hõõruda jääga randmeid. See jahutab kehapinda, mitte keha sisemust.