Üks juhtum 500 miljonist: kahe emakaga naine tegi ajalugu

Hooldustöötaja Jennifer ning tema abikaasa Andrew said naise beebiootusest teada möödunud detsembris, kirjutab Daily Mail. Naist uurides avastasid arstid aga emaka väärarengu – seisundi, mida nimetatakse nii kahesarveliseks kui ka südamekujuliseks emakaks. Uskumatul kombel kasvas loode mõlemas naise emakas. Seisund ei häiri viljastumist, kuid sellega kaasneb märksa suurem risk enneaegseks sünniks ning raseduse katkemiseks.

Enamasti kannavad sellised naised last vaid ühes emakas. Sel viisil sündis paarile juba kaheksa aastat tagasi ka tütar Millie. Seda, et loode kasvab kummaski emakas, peetakse tõenäosusega üheks juhtumiks 500 miljoni naise kohta. Maailmas on teada vähem kui sada sellist juhtumit kogu ajaloos.

FOTO: SWNS/ScanPix

Ashwood läks sünnitama, kui oli lapsi kandnud 34 nädalat. Sünnitus toimus keisrilõike abil ning sündisid poeg Piran (sünnikaaluga 2550 g) ning tütar Poppy (sünnikaaluga 2353 g). Pere sai lastega koju pärast kaht nädalat haiglasviibimist.

«Juba kahe emaka olemasolu on haruldane, kuid et mõlemas juhtub olema samaaegselt nii viljastatud muna- kui ka seemnerakk... see on juba ime. Võid ju arvata, et tunned oma keha, aga nii ei pruugi see siiski olla,» rääkis värske ema. Võrreldes esimese rasedusega oli kahe lapse kandmine talle märksa raskem, vaevusi esines palju rohkem. Ka arstid olid veidi nõutud, kuna sellist seisundit kohtab nõnda harva. Naise sõnul ei teadnud meedikud senimaani päris täpselt, mis toimuma hakkab, kuni nad keisrilõike ava tegid.

«Kodus on praegu ülikiire. Me pole keegi palju maganud, kuid seda poleks juhtunud ilmselt ka ainult ühe beebi puhul. Nüüd on aga kõiki kallistusi ja armastust topelt,» sõnas Ashwood.

FOTO: SWNS.com / SWNS.com