Kuidas saada toidust närvisüsteemile olulist B12-vitamiini?

B12-vitamiin hoiab närvisüsteemi tervena, sest osaleb DNA tootmises. Üks B12-vitamiini poolest rikkaimaid toite on merekarbid. Juba 20 väikest karpi annab rohkem kui 3300 protsenti päevasest vajadusest.

Teine väärtuslik allikas on sardiinid. Kalad sisaldavad laialdaselt erinevaid toitaineid ning 150 grammi nõrutatud sardiine annab rohkem kui kahekordse päevase B12-vitamiini koguse. Lisaks on sardiinid suurepärane oomega-3 rasvhapete allikas, vähendavad põletikku ja tugevdavad südame tervist.

Munades sisaldub nii B2- kui ka B12-vitamiini. Kahes suures munas sisaldub rohkem kui viiendik päevasest B12-vitamiini vajadusest, kusjuures munakollases sisaldub vitamiini rohkem kui valges. Lõhe on tuntud oomega-3 rasvhapete poolest, kuid see on ka suurepärane B-vitamiini allikas. Poolikus lõhefilees ehk umbes 170 grammis võib olla rohkem kui 80 protsenti päevasest B12-vitamiini kogusest.