Verekeskus palub abi: suurenenud vajaduse tõttu oodatakse doonoriks kõigi veregruppide esindajaid

Viimastel aegadel on eriti oodatud 0, A ja B RhD negatiivse veregrupiga doonoreid, kuid oodatud on ka kõik teised veregrupid, teatas PERHi verekeskus. Verekeskus ootab inimesi verd loovutama Ädala tänava verekeskusesse ning DoonoriFoorumisse Tallinna kesklinnas.

«Oleks tore, kui doonorid, kes on kurtnud, et ei saa töö tõttu verekeskust selle lahtiolekuaegadel külastada, teeksid oma visiidi puhkuse ajal. Hommikuti on verekeskuses rahulik ja vereloovutamine läheb kiiresti,» ütles verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste.

Kuna suviti on paljud asutused puhkusel, ei saa ka verekeskus tavapärastesse paikadesse väljasõite korraldada. «Haiglad vajavad ka suvel patsientide raviks doonorite abi. Vahel isegi enam kui talvekuudel, sest inimesed on aktiivsemad ning õnnetusi on rohkem. Meil on mitu aastat olnud juuli haiglate nõudmiste rekordkuu,» lisas dr Kullaste.