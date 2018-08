Terviseamet: mürgistust tekitavad taimed varitsevad lapsi ka koduaias

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on viimase kuu aja jooksul mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 saanud paarkümmend telefonikõnet lapsevanematelt, kelle enamasti kuni kolmeaastane laps sõi vanematega metsas liikudes või mänguväljakul mängides mürgiseid marju.

Lisaks võivad isegi paljud ohutud taimed valesti tarvitatuna osutuda mürgisteks. Näiteks rabarberi puhul on esinenud laste surmajuhtumeid rabarberilehtede suures koguses söömisest, sest taimes sisalduv oksaalhape tekitab organismis normaalse ainevahetuse häireid. Samal põhjusel võivad tervist ohustada ka väga suures koguses hapuoblikate ja jänesekapsa söömine.

Tõsisemate mürgistuste allikaks võivad muutuda ka kauni välimuse pärast koduaias kasvatatavad taimed nagu kuldvihm, sõrmkübarad ja käokingad, mille pilkupüüdvaid õisikuid kipuvad lapsed imema. Eriti ohtlikud on sellised taimed just seemnete valmimise ajal – mõnel juhul võib juba 2-3 seemet tekitada tõsiseid mürgistuse sümptomeid nagu iiveldus, suurenenud süljevool, südamepekslemine, unisus, peavalu ja teadvusehäired. Seemnete mürgisuse poolest on eriti ohtlikud näiteks oleander ja riitsinus.