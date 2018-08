Põnev uuring: puugid ihaldavad enim just selle veregrupi omanikku

Tšehhi teadlaste meeskond eesotsas Alena Žákovskaga kasutas veregrupiteooria testimiseks sadat puuki, kes elutsesid peamiselt Euroopas. Teadlased panid A, B, AB ja 0 veregruppide tilku katseklaasile. Seejärel asetati vere lähistele puugid ja jälgiti, millise veretilga poole neid kõige rohkem tõmbas, vahendab portaal Health Line.

Katsetest selgus, et veregrupp A oli kõige populaarsem, 36 protsenti puukidest valis maiustamiseks just selle. B veregrupp oli aga kõige ebapopulaarsem, seda eelistas vaid 15 protsenti puukidest. Nende tulemuste järgi võib oletada, et puugid võivad ka oma ohvreid valida ihaldusväärsema veregrupi alusel. See tähendab, et veregrupp võib olla üheks riskifaktoriks, miks puugid mõningatele inimestele rohkem ligi tikuvad. Iga puugihammustus aga suurendab riski nakatuda puugihaigustesse.

Kuna see aasta on olnud väga soojad ilmad, siis leidub ka Eestis tänavu rohkelt puuke, kirjutas juulis Pärnu Postimees. Tervise arengu instituudi ülevaatest selgub, et Eestis on puukborrelioosi ja puukentsefaliiti haigestumine üks kõrgemaid Euroopas. Seetõttu tasub olla puukide suhtes endiselt väga ettevaatlik.

Puukborrelioos kahjustab eri organeid ja kulgeb sageli mitmes staadiumis. Peamiseks tunnuseks on hammustuskohale tekkiv punetav, suurenev laik. Kaasneda võib pea- ja lihasvalu, hiljem nahakahjustused, liigesevalu, südame ja koljunärvide kahjustused. Borrelioosi ei saa ennetada vaktsiiniga, aitab vaid tähelepanelikkus ja puugitõrje. Haigus allub enamasti antibiootikumiravile.

Puukentsefaliit on meil esinevatest puugihaigustest kõige raskemini kulgev. See kandub edasi puugihammustusega, ent nakatuda on võimalik töötlemata kitsepiima ja toorpiimal põhinevate piimatoodete tarbimiselgi. Erinevalt teistest puukidega edasi kanduvatest haigustest on entsefaliiti võimalik vaktsiini abil ära hoida.

Looduses viibides tuleks kindlasti kontrollida, et kuskil keha peal puuki ei roni. Metsa minnes tasuks kanda heledaid riideid, et puugid nendelt paremini välja paistaks. Kui avastad, et sul on puuk, pead selle eemaldama nii kiiresti kui võimalik. Apteegis müüakse erinevaid puugieemaldusvahendeid, kuid seda saab teha ka käsitsi. Selleks peab võtma näpuotstega puugi peast võimalikult nahapinna lähedalt kinni ja tõmbama, kuni puuk laseb lahti, kirjutab Postimees Tervis. Peale puugi eemaldamist tuleb kindlasti hammustuskohta puhastada desinfitseeriva vahendiga.