Soov lopsakast tagumikust võib maksta elu

Lõikuste arv on tõusutrendis ning meelelahutusmaailma iidolid Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Kim Kardashian ja lõputud Instagrami staarid ainult süvendavad kurvikuse soovi, vahendab Huffington Post.

Nagu iga kirurgilise protseduuriga, on tagumikulõikusel omad riskid. Ameerika ilukirurgide ühenduse sõnul on aga tuharate korrigeerimise protseduur üks ohtlikemaid. Selle operatsiooni läbinute suremus on võrreldes teiste lõikustega murettekitav: üks 3000 patsiendist sureb, mis teeb 0,033 protsenti. Ülejäänud kosmeetiliste protseduuride suremus on 0, 002 protsenti, selgus 2016. aastal tehtud uuringus.

Liiga sügavale süstitud rasv võib siseneda vereringesse ja tekitada kopsuembooliat ehk kopsuveresoonte ummistumist. Tagumiku piirkonnas on palju veresooni, mis võivad rasva süstimisega rebeneda või läbitorgatud saada. Samal põhjusel võib rasv ka vereringesse kanduda. Kuigi protseduur on iseenesest riskantne ja selle juures on mitmed asjad, mis võivad valesti minna, on veelgi ohtlikum lõikus, mille teeb korraliku väljaõppeta inimene.

Tagumiku piirkonda suurendatakse rasvaga, mis pärineb teistest kehaosadest, enamasti kõhust ja reitest. Sellega kohendab protseduur ka üldist kehakuju. Lõikus on viimaste aastate jooksul aina populaarsemaks muutunud, tõenäoliselt iluikooni Kim Kardashiani eeskujul.

Ameerika Plastiliste Kirurgide Ühenduse (ASPS) sõnul tegid nende liikmed ja teised litsenseeritud ilukirurgid 2017. aastal 20 301 rasva siirdamisega tagumiku suurendamist. See teeb kuni 10 protsenti rohkem kui 2016. aastal.

Äärmuslik näide Kardashiani fenomenist on 25-aastane Jennifer Pamplona Brasiiliast, Sao Paolost, kes on oma iidoli välimuse saavutamiseks kulutanud pool miljonit dollarit. FOTO: JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS / Caters News Agency