Üheksa viisi, kuidas trenni tegemata loomulikult kaalu kaotada

Kui kaalu langetamine jääb trennikihu puudumise taha, pole veel kõik kadunud. Kohandades mõned nendest tervislikest harjumustest oma elustiili, võid nautida rohkem energiat ja kaal võib väheneda, kirjutab Business Insider.

1. Ära ole vedelikupuuduses

Vedelikutaseme hoidmine on hea tervise jaoks põhiline ning piisavas koguses vee tarbimine võib aidata kaalu kaotada. Kui sa ei joo piisavalt vett võib keha nälja januga segi ajada. Samal põhjusel võib veetarbimine suurendamisel olla suur mõju sellele, kui palju inimene päeva jooksul sööb. Veejoomise harjumust on lihtne juurutada, kui hoiad veepudeli pidevalt läheduses ja vahetad mõned tassid kohvi, teed või mahla vee vastu.

2. Söö veerikkaid toite

Teine võimalus, kuidas keha vedelikutaset normis hoida, on veerikaste toitude söömine. Nendeks võivad olla erinevad puu- ja juurviljad, tsitruselised, melonid, kurk ja seller. Pennsylvania ülikooli teadlane Barbara Rolls ütles, et toidus olev vesi püsib soolestikus kauem ning toit täidab kõhtu, mistõttu tekib väiksem soov ebatervislike suupistete järgi. Süües rohkem marju, ja puu- ning juurvilju saad toidust ka hulganisti kiudaineid, mis parandavad seedimist.

3. Ära kasuta toidutegemisel liiga palju õli

Kuigi osadel õlidel, näiteks oliivi- või kookosõlil on teatud tervisekasud, on oluline mäletada, et need annavad väga palju energiat. Kuna oliiviõli on kasulikum kui sojaõli, ei tähenda see, et seda saaks täiesti piiramatult kasutada, ütles toitumisnõustaja Whitney Stuart portaalile. Tema sõnul lihtne tarbida sadu kaloreid päevas rohkem, vaid liigsest õli kasutamisest.

4. Vähenda portsjoneid

Toitumisnõustaja Karen Anseli sõnul on koguste jälgimine kaalulangetamise juures üks olulisemaid asju. Ta soovitab samuti pakenditel olevaid silte lugeda ning panna tähele söödud koguseid. Tehes seda hoiad lõpuks kilokaloreid kokku ning see aitab omakorda kaalu langetada.

5. Jälgi unegraafikut

2004. aastal tehtud uuring leidis, et inimestel, eks said kaheksa tunni asemel viis tundi magada, langes hormooni ghrelini tase 15 protsenti. Seda hormooni nimetatakse ka näljahormooniks ning sel on otsene seos meie näljaga suhkru ja lihtsate süsivesikute järele. Selle asemel, et saada energiat ebatervislikust allikast nagu leib või kommid, puhka end välja ja olen loomulikult energiline. Parima une jaoks vähenda tund aega enne magama minemist elektroonikaseadmete kasutamist ning hoia need eemal oma magamisalast. Samuti pea kinni ööpäevarütmist ning katsu magama minna ja ärgata iga päev samal ajal.

6. Lisa liikumine oma loomulikku päevarutiini

Kaalu langetamiseks ei pea pidama kinni eriväelaste treeningukavast, vaid piisav ka sellest, kui lisada natukene loomulikku füüsilist aktiivsust igasse päeva. Kasvata oma päevast sammude arvu jalutuskäiguga lõuna ajal, mõni peatus varem ühistranspordi pealt maha tulemisega, kasuta töölaua taga treeningpalli, mine trepist või võta teadlikult pause, et liikuda.

7. Tee plaane, mis ei ole seotud söömise või joomisega

Ole plaanide tegemisel loominguline, saad ka sõpradega veedetud ajal aktiivne olla ja niimoodi kaalu kaotada. Lõuna ajal kohtumise asemel kutsu kaaslane matkama või vaatamisväärsustega tutvuma. Sel viisil ei söö ega joo sa vaid seetõttu, et sotsiaalne olla.

8. Jäta öised dringid vahele

Alkoholist võib olla abi kiiremini magama jäämiseks, kuid tegelikkuses häirivad need sügava une tekkimist ja välja puhkamist. Lisaks võivad magusad joogid olla väga energiarikkad ning panna kaalunumbri kasvama. Näiteks vaheta mõni kord kokteil alkoholivaba variandi vastu või joo puuviljadega maitsestatud vett ning tulemused on näha nii unes kui vöökohal.

9. Lisa oma hommikusse venitused