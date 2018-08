Teeme selgeks: kas mahetoit teeb tavatoidule pika puuga ära?

Mahedaks ehk ökotoiduks loetakse looduslikult kasvatatud puhast toitu, mis ei sisalda kunstlikke värvi-, lõhna- ja maitseained. Mahetoidu kasvatamisel pole kasutatud geneetiliselt muundatud organisme (GMO) ning selle väetamiseks kasutatakse sõnnikut ja komposti. Kasutatud taimekaitsevahendid on ainult looduslikku päritolu. Toidu töötlemisel püütakse säilitada vajalikud vitamiinid, mineraalained, antioksüdandid ning toiteväärtus.

Uuringuid mahetoidu otsesest mõjust inimese tervisele on kahjuks tehtud vähe, kuid Euroopa Parlamendi avaldatud uuringu andmetel sisaldavad maheliha ja –piim võrreldes tavatoodanguga rohkem oomega-3-rasvhappeid, vitamiine ja mineraalaineid. Eesti Toiduliidu tellitud uuring pole samadele tulemustele jõudnud, olles keskendunud pigem jääkainete sisalduse erinevusele.

Mahemärki kandvates toiduainetes peab vähemalt 95 protsenti koostisosadest pärinema mahepõllumajandusest. Sünteetilised ehk tehisained, mida toidule säilivuse või maitse parandamiseks lisatakse, võivad tundlikumatel inimestel põhjustada allergiat või mõjutada kroonilise haiguse kulgu. Lisaks võivad sobivates tingimustes tekkida inimorganismis kantserogeensed ühendid ning soodustatud on ka rasvumine.

Siiski on keeruline hinnata mahetoidu otsest tervistavat mõju inimorganismile, kuna pikaajalisi uuringuid napib ning ökotoodangut eelistavad inimesed kipuvad ka muudes valdkondades tegema tervislikumaid valikuid.

Taimekaitsevahendeid on vaja ligi 50 000 tuntud taimehaiguse, 9000 putuka ja 8000 umbrohuliigi vastu võitlemiseks. Puu- ja köögiviljadel esineb võrreldes teraviljaga oluliselt rohkem kahjustajaid. Maaülikooli dotsent Ulvi Moor on viidanud, et pestitsiide kasutamata võib mõne teadlase väitel hävineda 78 protsenti maailma puuvilja-, 54 protsenti köögivilja- ja 32 protsenti teraviljasaagist.