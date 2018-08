Kontoritöötaja, krapsa toolilt püsti! Tundide kaupa istumine vähendab verevoolu ajusse

Mitmete uuringute kohaselt on pärast paari tundi paigalistumist verevool erinevatesse kehaosadesse vähenenud, kirjutab New York Times. Närvisüsteem reguleerib verevoolu arteritesse, ning teadlased eeldasid, et selles juhindutakse muuhulgas süsihappegaasi tasemest kehas. Süsihappegaasi hulk veres võib sõltuda keskkonna hapnikurikkusest ning muutuda hingamissageduse kiirenemise või aeglustumisega ühes füüsilise aktiivsuse taseme varieerumisega.