Lõpuks teaduslik kinnitus: mehed kaotavad kaalu naistest kiiremini

Uuring avaldati meditsiiniajakirjas Diabetes, Obesity and Metabolism ning selles oli detailselt kirjeldatud 2200 ülekaalulise eurooplase, austraallase ja uusmeremaalase kaalukaotust, vahendab Healthline. Kõigil osalejatel oli juba diagnoositud eeldiabeet, mis tähendab, et nende veresuhkur on juba sellisel tasemel, et II tüübi diabeeti haigestumise oht on suur. Kaheksa nädala jooksul pidasid osalejad 800-kalorilist dieeti ning sõid peamiselt suppe, putru ja köögivilju. Tulemusi kokku võttes selgus, et mehed kaotasid keskmiselt 16 protsenti rohkem kaalu kui naised. Kui meeste keskmine kaalukaotus oli 12 kilo, siis naistel 10 kilo.

Lisaks ilmnes, et 35 protsendil meestel ja naistel paranes dieedi ja kaalukaotuse käigus veresuhkru tase, mistõttu ei loetud neid enam eeldiabeedi kategooriasse. Sellega aga head uudised meeste jaoks ei lõppe. Kokkuvõttes osutus meeste diabeedirisk naistega võrreldes väiksemaks ning ka nende keharasva protsent ja südame löögisagedus olid madalamad.

Naiste tulemused olid kahetised. Kummalisel kombel langes neil meestega võrreldes oluliselt HDL-kolesterooli tase, mida muidu peetakse heaks kolesterooliks. Märkimisväärselt langes ka mineraalne luutihedus, mis pikemas perspektiivis võib viia luude hõrenemiseni. Kahanemist näitas ka naiste lihasmass, mis omakorda aeglustab nii ainevahetust kui ka kaalukaotust. Seega mehed kaotasid dieediga rohkem rasva, naised aga lihast.

Tüüpiliselt koguneb meestel rasv kõhupiirkonda. Seda nimetatakse vistseraalseks rasvaks ning see ladestub kõhupiirkonna organite ümber. Kui keha lagundab vistseraalset rasva, kiireneb ka ainevahetus ning kalorite põletamine on märksa efektiivsem. Naistel koguneb rasv aga pigem puusadele, reitele ja tagumikule. Seda nimetatakse nahaaluseks rasvaks ning see on oluline menstruatsiooni ja sünnitamise osas, kuid selle rasva kaotamine ei mõjuta kuidagi ainevahetust.

Põhjus, miks meestel näib olevat lihtsam kaalu kaotada, peitubki nende füüsises. Füsioloogiliselt on mehe keha loodud kiiremini rasva põletama. Neil on üldiselt rohkem lihasmassi ning juba loomulikult kiirem ainevahetus. Suurema lihasmassiga vajab mees rohkem energiat, kuid suudab ka sisse söödud kalorid ära põletada, sest ainevahetus on piisavalt kiire. Seega ka siin on punkt ainuüksi füsioloogiliselt meeste kasuks.

«See pole sugugi aus. Meestel on rohkem lihasmassi, mis on ainevahetuse poolest aktiivsem kude kui rasv. Mida rohkem lihast, seda kiirem ainevahetus, suurem energiakulu ning kaalukaotus,» kommenteeris ka toitumisnõustaja Lisa Young. Siiski ei peaks naised sellest tema sõnul olema nördinud, kuna mingisugunegi kaalukaotus on eriti ülekaaluliste inimeste tervise seisukohast kriitilise tähtsusega.