Kuidas teha menstruatsioonile kiiremini lõppu?

Füüsiline aktiivsus aitab menstruaalverel kehast lahkuda, potentsiaalselt lühendades menstruatsiooni kestvust, kirjutab Medical News Today . See võib osade naiste puhul leevendada ka menstruaalkrampe. Pealegi on kergel treeningul väga palju muid kasutegureid.

Orgasmi saamine võib esile kutsuda emakasisesed spasmid, mille tagajärjeks võib olla suurema hulga menstruaalvere eraldumine emakast – see võib kiirendada päevade kulgu ja lõppu.

Ära kasuta tampoone! Need võivad takistada menstruaalvere teekonda, nii et tulemuseks on kauem kestvad päevad. Hügieenisidemed ei pärsi aga verevoolu – protsess saab kulgeda loomulikus tempos.