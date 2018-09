Seda eluohtlikku ajuhaigust võib põhjustada vilets uni

Kui amüloid-beetat on ebanormaalselt suur hulk, koguneb see neuronite vahele ja moodustab klompe, mis häirib ajurakkude kommunikatsiooni ja tööd, kirjutab News Medical.

Lisaks näitasid analüüsid, et terve nädala kehvasti maganud katseisikute ajudes tõusis oluliselt ka proteiin tau tase, mille üleküllus võib põhjustada neuronite puntraid, segades nende funktsioneerimist. Tau proteiini kõrge tase on samuti üks osa Alzheimeri patoloogiast – ebanormaalselt suur hulk tau-d koguneb just mälu funktsiooniga seotud ajupiirkondadesse.