See igapäevane tegevus alandab vanematel naistel kõige tõhusamalt südamehaiguste riski

Üle 65 aastaste inimeste hulgas on südamepuudulikkus peamine põhjus, miks nad vajavad pikka haiglaravi. Südame vähenenud väljutusfraktsioon tekib tavaliselt pärast infarkti läbi elamist. Süda ei pumpa verd enam piisavalt tugevalt, mille tõttu kannatavad ka teised organid. Kõige hullemal juhul on vaja siirdada uus süda ja on ka kõrge äkksurma võimalus südame töö seiskumise tõttu.

Füüsiline aktiivsus ja kõndimine on pöördvõrdeliselt seotud südamepuudulikkuse tekkega selle mõlema tüübi puhul. Uuringus selgus, et iga lisandunud 30-45 minuti füüsilise aktiivsuse kohta päevas vähenes südamepuudulikkuse risk 9 protsenti. Lisaks ilmnes, et tervisliku seisundi paranemine ja haigusriski langemine ei sõltunud füüsilise aktiivsuse intensiivsusest. Head tulemused olenevad just liikumisele pühendatud ajast!