Kuidas saada jagu kõhukinnisusest

Kui toidus pole piisavalt palju kiudaineid, mis on tarvilikud soolestiku toimimiseks, võib järgneda kõhukinnisus, kirjutab Medical News Today. Mehed peaksid päevas tarbima vähemalt 35 grammi kiudaineid ja naised 25 grammi. Head kiudaine allikad on täisteratoidud, aga ka muud looduse annid. Üks keskmine banaan sisaldab näiteks 2,6 grammi kiudaineid, keskmine õun 4,4 grammi, poolteist tassitäit brokolit 7,7 grammi, keedetud koorega kartul 3,8 grammi ja tassitäis ube 6,8 grammi. Kiudainerikast toitu tarbides on ka kaalukaotus hoogne. Kui jätkusuutlikult tervislikult toituda, on ka toitumisharjumuste muutmisest tulenev abi kõhukinnisuse vastu püsiv ja kogu tervis parem.