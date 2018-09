Üllatav tulemuslik uus moodus seljavalu ravimiseks

Kodus omal käel videomängude juhenduse all harjutavate inimeste tulemusi võrreldi füsioterapeudi käe all treenivate seljavalu käes kannatajate omadega. Tulemused olid võrdväärsed. Omapäi harjutavad inimesed kogesid valu vähenemist 27 protsendi võrra ja nende liikuvus paranes 23 protsendi ulatuses.

Teadlased usuvad, et videomängud on seljavalu ravimise tulevik, sest päris omapäi pole motivatsiooni järjepidevalt harjutusi teha, samuti garanteerib see nende õige sooritamise ning on hõlpsam kui füsioterapeudi juurde minemine.