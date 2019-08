Selline toitumine paneb paljunema rinnavähi teket ära hoida aitavad mikroorganismid

Sellisele järeldusele jõudsid Wake`i Meditsiinikooli uurijad, kui olid võrrelnud Läänemaailmas levinud toitumistavade ja Vahemere dieedi mõju mikroobidele ja bioloogiliselt aktiivsetele komponentidele imetajate rindades, vahendab Medical News Today. Rindade mikrobioom ehk bakterite kooslus, sarnaselt kõhu omaga, on koondanud unikaalse variatsiooni bakteritest. Vähkkasvajad rinnas sisaldavad vähemal määral Lactobacillus baktereid kui healoomulised kasvajad, mis viitab, et see bakteriliik võib olla rinnavähi teket negatiivselt reguleeriv.