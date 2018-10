Pediküüri ajal vähkkasvaja avastanud naine kuus kuud pärast amputatsiooni tagasi jooksurajal

Kahe lapse ema jooksis enne haiguse avastamist iga päev kilomeetreid, vahendab ajakiri Health. Aasta alguses sai naine teada, et ta parem jalg tuleb amputeerida seal vohava halvaloomulise sarkoomkasvaja tõttu. Pediküüri käigus oli eelnevalt avastatud ta jalalt herne suurune mügarik. Arstid eemaldasid selle, aga kangekaelne sarkoom kasvas kohe uuesti tagasi. Seejärel soovitasid tohtrid Jennile, et vähist vabanemiseks on parim võimalus amputatsioon. Arsti kuulates voolasid naise silmist pisarad ja ta tundis, kuidas muutub üle keha tuimaks.