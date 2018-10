Vähese süsivesikusisaldusega dieedid tõstavad suremusriski

Ülekaal ja rasvumus on hiiglaslik terviseprobleem, mille ohjamiseks on pakutud erinevaid dieete, näiteks väikese süsivesiku- ja suure rasvasisaldusega (LCHF) dieet, vahendab Med24. Niisuguste pooleldi eksperimentaalsete dieetide pikaajaline ohutus on vastuoluline ja varasematest uuringutest saadud andmed on vastukäivate tulemustega.