Psühholoog: ärevus pole halb, meil on seda eluks vaja

Inimestel esineb alatasa normaalset ärevust, mis on seotud näiteks eesootava eksami, avaliku esinemise või mistahes muu sooritusega. Vahel võib ärevus selle eel kujuneda isegi ebameeldivaks. «Kui vaatame, mida vanarahva tarkus sellest arvab, siis me ei leia väga poolehoidu ärevusele, pigem ollakse taunivad, justkui ärevust tunda on halb. Näiteks vanasõnad «jänes šampust ei joo» või «julge hundi rind on rasvane» - tekib küsimus, et kui ärevus on halb ja tahame seda vältida, siis miks seda on nii palju?» tõstatas Kanarik küsimuse tänasel terviseinnovatsiooni konverentsil.

Psühholoogi selgitusel ei saa ärevust pidada heaks ega halvaks – pigem on see funktsioon, mille ülesanne on kindlustada ellujäämine. Ärevusega kaasnevad kehas muutused, mis teevad meid ohusignaalide suhtes valvsamaks ning annavad meile kiiremad jalad, et saaksime vajadusel ohu eest põgeneda. «Võiks mõelda, et meil on ärevust vaja selleks, et eemalduda ohtlikust olukorrast,» märkis Kanarik.

Teiste arvamus teeb ärevaks

Ohud inimeste maailmas on üsnagi keerukad. Eelkõige hoolitseb ärevus selle eest, et inimese füüsiline keha jääks terveks. «Inimene on ka sotsiaalne loom ja tema ellujäämise seisukohalt on oluline säilitada suhteid karjas ja märgata tegureid, mis ohustavaid suhteid ja positsiooni karjas,» rääkis psühholoog.

Tema sõnul selgitab suhteid karjas hästi see, et tihti kardavad inimesed meeletult jääda teiste «karjaliikmete» ees häbisse ning see tekitab alusetuid hirme, võib vallandada isegi paanikahoo. Kanarik tõi näite kaheksa-aastasest patsiendist, kes kartis kooli minna pärast seda, kui oli näinud, et üks klassikaaslane tunnis oksendas. Lapse jaoks osutus talumatuks ja hirmsaks mõte, et temaga võiks teiste nähes samuti nii juhtuda.

«Sotsiaalseks loomaks olemine lisab palju ohte ja keerukust inimese tundeelule ja käitumisele. Inimeste puhul tuleb silmas pidada, et tal on oma minapilt – lisaks sellele, mida teised minust arvavad, on oluline see, mida ma ise arvan. Näiteks perfektsionistid peavad enda standarditele vastama,» kirjeldas psühholoog. Ta tõi näite patsiendist, kes koostas alati poenimekirja, mis pidi olema väga ilusa käekirjaga kirjutatud ja kenasti lehele paigutatud – kui midagi läks valesti, alustas ta uuesti. Teda ei häirinudki eriti see, et peret ärritas sellele minev ajakulu, vaid ta ise kartis enda silmis eksida ning mitte anda endast parimat.