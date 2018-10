TAI raamat «Tervislik toitumine» aitab soovituste virvarris orienteeruda

Raamatu autorid on TAI toitumisekspert Tagli Pitsi ning TAI projektijuht ja toitumisnõustaja Kristin Salupuu. «Internetis ja paljudes mistahes keelest tõlgitud raamatutes on söömise kohta esitatud info tihtipeale lünklik, kallutatud või põhineb kellegi veendumustel, mitte inimorganismi ainevahetuse vajadustel,» tõdes Pitsi. Ta märkis, et tervislikult toituda soovival inimesel on paljude soovituste seas raske orienteeruda. Uus raamat on mõeldud ennast harida soovivale lugejale, kes tahab saada toitumise kohta objektiivset informatsiooni.

Salupuu sõnul näitab elu, et ehkki inimesed on suures plaanis kursis, milline on tervislik toitumine, on seda tihti keeruline järgida. «Üks hea ja tasuta tööriist on NutriData toitumisprogramm, kuhu saab sisestada tarbitud söögid ja joogid ning programm analüüsib menüü energia- ja toitainete sisaldust ning annab selle põhjal ka soovitusi, mida oma toitumises muuta,» kirjeldas ta. See TAI arendatav keskkond lähtub tõenduspõhistest toitumispõhimõtetest.