Toitumisterapeut õpetab: kõige kasulikumad nipid haiguse kontrolli alla võtmiseks

Igapäevaselt tervena püsimiseks rõhutab Kalamägi täisväärtusliku ja tasakaalustatud toitumise olulisust. «Teadliku toitumisega saab vältida organismile vajaminevate vitamiinide ja mineraalainete puudust, mis on üks olulisemaid tervise alustalasid. Vajalike toitainete puudusel jääb organism järjest nõrgemaks ning kui kaasnevad magamatus, ülepinge, külmad niisked ilmad vähese päikesevalgusega, siis need tingimused loovad soodsad alused külmetushaigustesse ja viirustesse haigestumiseks,» tõdes ta.

Kuidas haigusi ennetada ning end juba tõbisena tundes haigus kiiremini kontrolli alla saada?

Haige organism vajab puhkust. Võta paariks päevaks puhkust, jää esimesel võimalusel voodisse. Maga öötundidel vähemalt 7-8 tundi (täiskasvanud) ja lapsed 9-11 tundi ööpäevas. Puhka voodis ka päeval, isegi kui sul und ei ole.

Joo palju vedelikku - vett, värskelt pressitud puu- ja köögiviljamahla, ürditeed, soovitatavalt vähemalt kaks liitrit päevas. Soojad joogid aitavad hingamisteid lahti hoida tõhusamalt kui külmad joogid. Segage mett ja sidrunit kuuma veega ning jooge regulaarselt. Siilkübar, küüslauk, ingver ja sidrun on kõik tõhusad vahendid nakkusega võitlemisel. Kuum tee, kuhu on võrdsetes kogustes leedriõisi, piparmünti ja raudrohtu lisatud, on samuti kasulik juua vähemalt kolm korda päevas.

Söö vitamiinirikkaid toite - näiteks supid, salatid, aed- ja puuviljad ja nendest tehtud värske mahl. Viirusega võitlev organism vajab ohtralt vitamiine ja toitaineid, seega tuleks isegi söögiisu puudumisel ennast sundida väheselgi määral sööma. Vitamiinirikkad toidud tõstavad organismi vastupanuvõimet ja aitavad ära hoida viiruste paljunemist.

C-vitamiinirikkad puuviljad ja marjad. Kibuvitsamarjad, mustsõstrad, vaarikad, jõhvikad, sidrun, ananass ja greip sisaldavad kõik suurel hulgal C-vitamiini. Sidrun on tõhus ravim - roheline tee sidruniga turgutab immuunsüsteemi. Sidruniteele võib ohtralt lisada kaneeli ja mett.

Porgandis on palju A-vitamiini. Igasuguse külmetuse puhul on hea tarvitada porgandimahla.

Joo köögiviljamahla - näiteks kartulimahl, porgandimahl, sellerimahl aitavad leevendada peavalu ja muid külmetusnähte. Joo klaasitäis värsket mahla kaks korda päevas.

Söö kanapuljongit, mis on tuntud külmetushaigustega võitleja. Kanapuljongi joomine on hingamisteedele kasulikum kui ükskõik milline muu kuum jook. Uuringud on kinnitanud, et kanasupp on kerge antibiootilise toimega ja tõhus abivahend kurnatud organismi tugevdamisel. Soe vedelik võib aidata leevendada kurguvalu, tagada vedeliku ja elektrolüütide olemasolu.

Tarbi ingverit - see tekitab kuumatunnet ja leevendab halba enesetunnet, sest ärritab limaskestasid ja soodustab limaeritust. Käheda kurgu ja nohu korral aitab ingveri närimine. Sellel on antiseptilised ja toniseerivad omadused ning see leevendab iiveldust, eriti hommikust südamepööritust. Keedetuna koos sibulate, küüslaugu ja vürtsinelgiga ergutab ingver higistamist ja leevendab külmetussümptomeid. Pead klaariks tegeva tee ingverist saad, kui lõikad värske ingveri väikesteks tükkideks ja keedad neid 30 minutit vees. Sellist teed tuleks juua mitu korda päevas.