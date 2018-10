Viis toitu, mille söömine aitab öösel paremini välja puhata

Sel toidul on kõrge glükeemiline indeks, mis tähendab, et keha seedib seda aeglaselt ja glükoos vabaneb vereringesse pikkamööda. Teadusuuringutes on selgunud, et selle söömine neli tundi enne uneaega vähendas uinumisele kulunud perioodi poole võrra. Uurijad spekuleerivad, et kõrge glükeemilise indeksiga toidu tarbimine tõstab veres ka trüpofaani hulka, mis aitab kehal lõõgastunult uneks valmistuda.