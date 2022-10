10 üllatavat tervisehüve, mida saad seksist

Enne valuvaigisti järele haaramist võiksid katsetada seksiga, sest orgasmil on võime valu blokeerida. Selle käigus eritub hormoon, mis tõstab välulävi. Ilma orgasmita kulgev stimulatsioon võib anda pea sama hea efekti. Teadlased on avastanud, et vaginaalne stimulatsioon blokeerib kroonilise selja – ja jalavalu. Osa naiste puhul aitab see ülimalt hästi ka menstruaalkrampidest, artriidist põhjustatud valu puhul ning ravib terveks isegi peavaludest.