Neli ainet, mille puudus võib tekitada unevõlga

Portaal Bustle toob erinevatele uuringutele toetudes välja neli toidulisandit, mis võivad olla seotud häiritud unerežiimiga.

Vitamiinipuuduse juures on oluline meeles pidada, et seda ei pea ravima vaid toidulisanditega. Puudus võib tulla ka sellest, et keha ei omasta seda vitamiini mingil põhjusel korralikult, mistõttu on uneprobleeme ja võimalikke vitamiinipuudujääke alati kasulik oma arstiga arutada.

D-vitamiin

D-vitamiini puudust seostatakse ka päikesevalguse vähesusega, sest meie keha toodab ainet kokkupuutel UVB-kiirgusega. Madal D-vitamiini tase veres võib tuua kaasa unehäireid. 2013. aastal tehtud uuring leidis, et ebaühtlane D-vitamiini tase: nii puudus kui ületootmine, seostus uneprobleemidega. Liiga palju D-vitamiini tegi inimesed päeval uniseks, mistõttu ei saanud nad öösel korralikult magada. Ebapiisav kogus pani inimesi üldiselt vähem magama.

B12-vitamiin

Seos B12-vitamiini ja unehäirete vahel on alles uurimisel. New York Times kirjutas 2016. aastal avaldatud uuringust, kus leiti, et B12-vitamiini võtmine paistis uneprobleeme leevendavat. B12-vitamiini seosel unega võib olla pistmist depressiooniga, mille sümptom võib olla unetus. Vitamiini puudus võib tuua esile depressiivseid sümptomeid, vahendab Harvard Health. Kui tunned üleüldist tujulangust, on mõtet arstiga ka võimalikku madalat B12-vitamiini taset kaaluda.

Magneesium

Magneesiumil on oluline roll ensüümide tootmisel, eriti on see seotud ühe neurotransmitteri GABAga, mis kontrollib meie unisust. Magneesiumipuudus seostub tihti unetusega ja teiste kehafunktsioonide riketega. Kui tahad oma magneesiumitaset tõsta, on söögist saadu toidulisanditest parem. Magneesiumit leidub näiteks hernestes, brokolis, rooskapsas, täisteraviljades ja rasvases kalas.

Raud