Üliharuldast geenihaigust põdevate laste ravim jõudis viimaks Eestisse

«Täname südamest kõiki häid inimesi, kes tegid annetuse, et perekond saaks mõlemale lapsele osta eluks vajalikke ravimeid,» ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. Ta rääkis, et oktoobri jooksul laekus fondi kontole laste ravimite ostmise toetuseks 21 612 eurot, kuid annetusi on tehtud veel ka novembrikuus. Kogutud summa katab mõlema lapse aastase ravimiraha, mis praeguse kalkulatsiooni järgi on 12 126 eurot.

Oliveril (3) ja Sofial (1 a 8 k) (nimed pere soovil muudetud - toim.) on diagnoositud haruldane geenihaigus infantiilne neuronaalne tseroidlipofuskinoos, mille tõttu on häiritud närvisüsteemi töö. Haiguse süvenedes lakkab suur osa ajukoest pöördumatult töötamast. Ravimit selle raviks veel leitud ei ole. Küll aga on arstid leidnud ravimi, mis aitab haiguse progresseerumist aeglustada. Ravim Cystagon on välja töötatud neeruhaiguse raviks, kuid maailmast on teada juhtumeid, kus tänu sellele on sama haiguse põdejate tervis kas osaliselt või oluliselt paranenud. Kuna ka peretütrel on tekkinud esmased haigussümptomid, on oluline, et lapsed hakkaksid saama koheselt ravi, et peatada närvikoe järkjärguline hävimine.