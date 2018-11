6 imelihtsat nippi, kuidas magusaisu hetkega taltsutada

Runtastic spordiblogi jagab nõuandeid elust enesest, mille abil jääb magusaisu vähemaks või kaob hoopiski.

Söö külmutatud viinamarju. Kombinatsioon külmast ja magusast peaks maitsemeeli kenasti rahuldama. Võrreldes šokolaadi või koogitükiga sisaldab peotäis viinamarju märksa vähem kaloreid ning suhkurgi neis on naturaalne. Boonus on veel see, et külmutatud viinamarjade närimine võtab aega, mistõttu on kommiisu selleks ajaks juba ununenud, kui peotäie viinamarjade söömisega ühele poole saad.

Söö tumedat šokolaadi. Siin tasub kindlasti jälgida pakendil olevat infot, sest on suur erinevus, kas sööd 50-60 või 80-protsendilise kakaosisaldusega šokolaadi. Kui muidu sisaldab sajagrammine šokolaaditahvel 30-50 grammi suhkrut, siis väga tumeda, rohkem kui 80-protsendilise šokolaadi puhul jääb suhkrusisaldus 10-15 grammi kanti. Sellist maitseküllast šokolaadi pole tahtmist väga palju süüa ning isu saab rahuldatud juba paari tükikesega.

Lisa toitudele kaneeli. Suhkrut ei pea tingimata lisama näiteks pudrule või jogurtile, küll aga petab kaneeli lisamine maitsemeeled ära ning loob mulje, justkui sööksid ikkagi magusat toitu. Lisaks aitab kaneel veresuhkru taset kontrolli all hoida, mida aga suhkru kohta kunagi öelda ei saa.

Pese hambaid. Kui suus on mõnus piparmündimaitse, on isusid kergem taltsutada. Esiteks ei ole soovi kohe pärast hambapesu midagi süüa ning teiseks ei maitse toit seetõttu nii hästi, kui suus juba on värske maitse. Kui magusaisu kipub kimbutama eriti näiteks pärast lõunasööki, on mõistlik hambaharja kaasas kanda. Hambapesu pole veel kellelegi probleeme kaela toonud. Niisamuti võib hambad varem ära pesta õhtulgi, et vältida hilisõhtust näksimist.

Tee trenni. Esiteks aitab see mõtted söömiselt mujale viia ja oma ajaga midagi muud peale hakata. Lisaks vallandab treening kehas ka hormoone, mida seostatakse heaoluga. Seega selle asemel, et kehva tujuga šokolaadi süüa, võiks püüda end pigem trenni vedada, sest see võib pahameelt isegi paremini ravida.