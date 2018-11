Eesti youtuber'id kutsuvad noori üles tervislikult toituma

Väljakutsest osavõtmiseks tuleb noortel valmistada kas hommikupuder, munaroog, pasta, tatrapuder lisandiga või ahjus küpsetatud köögiviljad kana või kalaga ning postitada foto toidust Instagrami koos märksõnadega #paremkokkaise ja #tervislikonparem.

Martti, Victoria ja Liina valivad välja oma lemmikpostitused ning kümnel postitajal on võimalik võita ühine toiduvalmistamise õhtu youtuber'itega. Lisainfot ja soovitusi leiab siit. Kampaania kestab kuni 9. detsembrini.

TAI projektijuhi ja toitumisnõustaja Kristin Salupuu sõnul on kampaania eesmärk viia noorteni sõnum tervislikult ja tasakaalustatult söömise plussidest ja sellest, et näksimist, eriti just magusate ja soolaste näkside söömist, tuleks vähendada.

«Noortel on suurem energiavajadus, ent ka pikad ja tihedad, aktiivsust täis päevad. Näksid nagu krõpsud või šokolaad võivad tunduda soodsad ja kiired näljakustutajad, kuid kiire elutempo juures võivad seejuures sootuks ununeda soojad täisväärtuslikud toidukorrad,» ütles Salupuu. «Söömisharjumused saavad alguse juba lapseeas ning see, kuidas sööme noorukina, mõjutab toitumist ja tervist ka täiskasvanuna. Ise süüa teha, kas perega või sõpradega koos, on lisaks ka tore seltskondlik ajaviide.»

TAI läbi viidud Eesti toitumise uuringust selgus, et eestimaalased söövad soovitatust oluliselt rohkem lihatooteid, magusat ning soolaseid ja magusaid näkse. Soovitatust oluliselt vähem süüakse aga teraviljatooteid, kala, pähkleid ning puu- ja köögivilju.

Valedest söömisharjumustest ja vähesest liikumisest põhjustatud ülekaal on Eestis süvenev probleem - iga teine täiskasvanu on ülekaaluline või rasvanunud. 14-17-aastastest poistest on ülekaalus või rasvunud 28 ja tüdrukutest 19 protsenti. Laste ülekaalulisus on seejuures suurenenud kiiremas tempos kui täiskasvanute oma. Ülekaalulisus ja rasvumine on aga mitmete haiguste riskiteguriks, need soodustavad südame-veresoonkonna haigusi (insult, infarkt) ja teatavate vähkkasvajate vormide teket.

2017. aastal andis TAI välja uuendatud toitumis- ja liikumissoovitused, mis on mõeldud selleks, et inimestel oleks lihtsam teha teadlikke toiduvalikuid. Olulisimad tervisliku toitumise põhimõtted on lühidalt toodud siin ja toidusoovitused siin.