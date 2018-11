Kiropraktik: kaheksa-aastane seljavaluga patsient pole enam üllatav

«Ja selle peale otsustas lapsevanem kaevata kooliõe peale, et too ei ole midagi teinud, kuigi kooliõel oli näidata ette mitmeid kirju, kus ta oli lapsevanemat teavitanud lapse olukorrast,» rääkis kooliõde Kira Ponomareva. «Üha enam tulevad lapsed meie juurde jutuga, et neil selg valutab. Statistika näitab, et juba seitsmendas klassis on lastel tõsised rühiprobleemid. Me võime ju soovitada lapsel minna perearstile, aga väga vähe on vanemaid, kes seda soovitust järgivad.»