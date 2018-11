6 nippi, kuidas trennijärgsest lihasvalust kiirelt vabaneda

Ehkki see ei põhjusta pikaajalist kahju, võib piimhappest tekkinud valu muuta argielu üsna vaevaliseks. Võimalik on aga ka lihastesse kuhjunud piimhappest kiiremini vabaneda, kirjutab terviseajakiri Healthline .

Vedelikku tuleks juua nii enne kui pärast aktiivset trenni, ning isegi selle ajal. See aitab vältida piimhappe kuhjumist lihastesse ning viib selle uriiniga kiiremini ka kehast välja. Võiksid juua kaheksa klaasitäit vett päevas.

Lase kehal saada piisavalt puhkust ja taastuda, enne kui lähed järgmisesse trenni. See loob organismile võimaluse lihastes olev liigne piimhape korralikult ära lagundada. Puhka treeningutest täielikult vähemalt ühel päeval nädalas.

Sportlased, kes harrastavad hingamisharjutusi, parandavad tulemusi piimhappe hulga tõusmata. Ürita hingata sügavalt ehk hinga pikalt sisse ja välja. Harrasta hingamisharjutusi treeningu vältel ning ka muul ajal – see aitab lihaseid paremini varustada hapnikuga, aeglustades piimhappe ladestumist ning aidates selle jääke lihastest välja kanda.

Enne ja pärast treeningut tee vähemalt paar minutit soojendus – ja venitusharjutusi. Venitamine aitab stimuleerida vereringet, suurendab painduvust ja leevendab pingeid, samuti aitab see lihaseid varustada hapnikuga, mis aitab piimhapet vältida ja selle liigse hulga kiiremini eemaldada.

Magneesium aitab vältida lihaste valulikkust ja krampe, mis võivad piimhappe kuhjumisega kaasas käia. Samuti aitab see lihastes energiat toota ühtlaselt, nii et need saavad treenides kogu aeg piisavalt hapnikku.