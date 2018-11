Mis lahti, kui inimene magades ennast rahuldab või üritab seksida?

Seksomnia on parasomnia, mida põhjustab unefaaside vahel ajutegevuse takerdumine, kirjutab Healthline. Siis võid käituda justkui oleksid ärkvel, ehkki tegelikult magad. Seksomniaga inimesed võivad siis masturbeerida, aga isegi astuda seksuaalvahekorda. Tegu ei ole seksiunenägudega, mille kogemine on nii teisme – kui täiskasvanueas üsna tavaline. Selle unehäire puhul elavad inimesed end seksuaalselt välja päriselt, tihti ühes partneriga. Unehäire all kannataja silmad võivad olla lahti, ehkki klaasistunuma pilguga kui tavaliselt, kuigi nad kogevad amnestilist episoodi. Seksomniaga inimesed ei pruugi ise teada, et neil see on, kuni teised selle jutuks võtavad.