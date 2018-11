Eksperdid: alkoholi maitsmine kodus ei enneta lapse alkoholiprobleeme

Minna võib hoopis vastupidi – aina enam tõendeid viitab, et mida varem puutuvad lapsed alkoholiga kokku, seda tõenäolisemalt kummutavad nad ka hilisemas elus pudelit, kirjutab Independent. Brittide tervisekampaanias «What’s the Harm» (Milles on kahju? – toim) soovitavad eksperdid vanematel võimalikult kaua edasi lükata lapse kokkupuudet alkoholiga. Nende hinnangul ei tohiks ükski laps alkoholi proovida vähemalt mitte enne 15. eluaastat. Alkoholismi teadlikkust juurutava grupi Balance esimees Colin Shevills isegi viitas, et vanemad võiks kinni pidada isegi 18. eluaasta piirist.

Balance’i läbi viidud küsitlusest selgus, et 43 protsenti lapsevanematest peab normaalseks seda, et laps oleks alkoholiga kodus kokku puutunud enne 15-aastaseks saamist. «Meditsiini vaatenurgast on aga kindel, et alkoholi vältimine vähemalt 18. eluaastani on turvalisem variant. See võib mõjutada noore aju arengut ning on tugevas seoses vaimse tervisega,» rõhutas Shevills. Seda nõuannet järgib tema hinnangul aga vaid üks lapsevanem 20-st.

«Selle tulemusena arvavad vanemad, et teevad õigesti, kui pakuvad lapsele kodus alkoholi maitsta. Need lapsed aga joovad suurema tõenäosusega ka edaspidi väljaspool kodu. Välja tuuakse seda, et kodus proovimisega rahuldatakse lapse huvi keelatud vilja vastu ning näitena esitatakse Prantsusmaad, kus on selline käitumine levinud. Tegelikkuses esineb Prantsusmaal kaks korda enam alkoholisõltuvust kui Suurbritannias,» märkis Shevills.