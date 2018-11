Nüüd on teada: sel kellaajal kulutad kõige rohkem ja vähem kaloreid

Sellised tulemused ilmestasid uuringut, mille kohaselt kulutasid inimesed kella 16 ja 18 vahemikul kümnendiku võrra enam kaloreid kui muul ajal päevas, vahendas HealthLine. Sealjuures polnud vahet, kas nad olid sel ajal töölt koju minemas või hoopis öövahetusse suundumas.

Uuring edastas veel, et organism vajab hommikul kella neljast kuueni toimimiseks kõige vähem energiat, ent kui oled siis näiteks söömas, ei kasutata neid kaloreid energiatootmiseks, vaid säilitatakse varuna. Uuringut juhtinud neuroteadlane Jeanne Duffy märkis, et seetõttu on kaalutõusu ohus näiteks inimesed, kes käivad öösiti tööl ning söövad selles ajavahemikus. «Siit saab järeldada, et öise ning vahelduva graafikuga inimesi, kes söövad kummalistel aegadel, võib just seetõttu ohustada kaalutõus,» lisas ta.

Duffy selgitas, et keha sisemine kell peab iga päev üritama maailma kellaga vastavusse saada. See toimub suuresti päikesevalguse mõjul, kuid seda mõjutab ka see, et öösel magades teeme söömisesse üsna pika pausi. «Võib eeldada, et sellised rütmid on välja kujunenud meie kasuks, need võimaldavad kehal energiavajadust ette prognoosida ning vastavalt sellele koormuseks valmistuda,» sõnas ta. Nii lükkab keha sisemine kell tööle näiteks funktsioonid, mis asuvad pärast pikka ööd hommikusööki ootama. Kui jätad sageli hommikusöögi vahele, häirub sellega ka seesmine rütm, sealhulgas näiteks insuliinitootmine.