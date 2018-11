Maailma paksim teismeline kaotas aastaga ligi sada kilo

Mihiri taastumine operatsioonist ning kaalukaotus on olnud edukas – nüüd on ta jälle võimeline ise kõndima ning möödunud nädalal käis ta esimest korda kinos, vahendab Daily Mail. «Tunnen end väga hästi. Ma ei suuda uskuda, et olen jõudnud sellise kaalunumbrini. See on olnud raske, kuid seda väärt teekond. Olin otsustanud teha kõik, mida arstid soovitavad, ning kaalu kaotades sain motivatsiooni edasiminekuks juurde,» rääkis poiss. Ta on väga põnevil eesootava elu osas ning usub, et saab jälle elada normaalset elu.