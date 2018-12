Kurb tõde: saarlasest vähipatsiendi ravipäev Tallinnas võib venida 15 tunni pikkuseks

Vastavalt konsiiliumi otsusele saavad vähidiagnoosiga patsiendid ravi väga erinevalt. Kõigil neil on aga skeemis sees, et väga sageli tuleb viibida Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH) keemiaravil. Kes sõidab sinna igal nädalal, kes kahe nädala tagant. Mõned jäävad haiglasse üheks või kaheks ööks, aga umbes 70 protsenti patsientidest saab nn päevakeemiat, mis muudab saarlastele ja muhulastele olukorra väga raskesti talutavaks.

Sinna õnnestub tal saada siis, kui vereanalüüsi vastus on jõudnud arvutisse. Teinekord võtab see aega isegi kuni neli tundi. Kui see kabinet on seljatatud, tuleb liikuda tagasi maja teise otsa, et saada päevaraviosakonnas keemiaravi.