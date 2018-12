Toitumisteadlane hoiatab: need toiduained ravimitega kokku ei klapi

Piimatooteid hinnatakse kui häid kaltsiumi ja kvaliteetse valgu allikaid, kuid kaltsium võib pidurdada ravimite omastamist. Selleks, et antibiootikum toimiks, peab see imenduma verre, kust kantakse haiguskoldesse. Kaltsium pidurdab mõne antibiootikumi, näiteks tetratsükliinide ja kinoloonide imendumist. On andmeid, et sarnane toime on ka magneesiumi, tsinki, rauda, seleeni ja joodi sisaldavatel toidulisanditel. Selle mõju vähendamiseks soovitatakse ravimit tarbida vähemalt kaks tundi enne või kuus tundi pärast kaltsiumirikka toidu või toidulisandi tarbimist. Peab mainima, et on ka antibiootikume, mille imendumist kaltsium ei mõjuta.