Veel jõuad: 100 000 geenidoonori piir hakkab täituma

Mida tehakse geeniprooviga?

Kõikide uute geenidoonorite verest eraldatakse DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine ehk kõigile koostatakse personaalsed geenikaardid. Edaspidi on kavas välja töötada geneetiliste riskide raportid ja luua võimalused nende kasutamiseks meditsiinisüsteemis.

Milleks on geenidoonorlus vajalik?

Geenidoonoritel, kes on liitunud enne 2017. aastat, on juba praegu võimalik osaleda teadusprojektides, kus vahendatakse personaalset tagasisidet selleks soovi avaldanud inimestele. Inimeste huvi projektide vastu on olnud tohutu, järjekorda on registreerunud üle tuhande inimese. See näitab ilmekalt, et inimesed on geeniinfost huvitatud ja ootused uute riiklike projektide suhtes, mis aitavad viia geeniinfo meditsiinisüsteemi ja muuta see kättesaadavaks nii inimestele kui ka nende nõusolekul arstidele, on samuti suured.

Inimestel tuleks aga varuda personaalse tagasiside saamiseks paar aastat kannatust, sest uute lahenduste väljatöötamine selleks, et geeniinfo jõuaks meditsiinisüsteemi, alles käib.

Mis see maksab?

Geenivaramuga liitumine on tasuta ja aega vere loovutamiseks eelnevalt broneerida ei ole tarvis.

Allikas: Annely Allik, Geenivaramu