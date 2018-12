Külmetushaiguste hetkesüüdlane paragripp: kuidas seda ära tunda?

Paragripp nädalaga ei möödu

Esimene märk paragripist on valus kurk, kuid tavaliselt ei jää tulemata ka nohu ja haukuv köha. Tekkida võib ka gripile iseloomulik lihaste valu. Paragripp ei lähe nädalaga mööda, vaid vaevab põdejat pikemat aega. Ka see haigus võib viia kopsupõletiku või kõripõletikuni. Paljud põevad haiguse läbi juba lapseeas, kuid raskemalt kulgevadki paragripi nakkused just esimese viie eluaasta jooksul. Hilisemad nakatumised võivad kulgeda kergemalt ja ilma palavikuta.

Paragripi raviks eriravimeid pole, vajadusel kasutatakse haigusnähte leevendavat ravi (valuvaigistid, palavikualandajad, rohke vedeliku joomine jm).

Allikas: Postimees