Õige koormus säästab südant ootamatustest

Ülekoormusest tuleneva äkksurma ennetamiseks on kõige olulisem see, et füüsiline koormus, mis võib olla südameinfarkti esilekutsujaks, ei tohi kunagi olla väga järsk, rääkis Lääne-Tallinna keskhaigla kardioloogiaosakonna juhataja Ilja Lapidus.

Äkksurma all mõistetakse ootamatut surma suhteliselt hea tervisliku seisundi foonil. Tegu on haruldase nähtusega, mille vältimiseks tuleks vältida äkilist füüsilist koormust ja teada oma pärilikke riske. See tähendab, et inimene ei tohi anda endale suurt füüsilist koormust, kui ta on eelnevalt treenimata. «Enamasti ei olegi võimalik öelda, kui suur pingutus on inimesele ohtlik,» nentis Lapidus. Tema sõnul tuleb ette ka juhtumeid, kus täiesti tavapärane füüsiline koormus võib põhjustada valusid ja selle järel äkksurma.

Talvel külma ilmaga treenides tuleb olla pisut ettevaatlikum kui muidu, sest külm õhk soodustab veresoonte spasmi ehk kokkutõmbumist. «See on täiesti normaalne reaktsioon ja vajalik selleks, et organism ei annaks liiga palju soojust ära,» seletas Lapidus. Veresoonte spasm toimub külmaga aga igal pool, ka südame veresoontes. Külmas õhus on seega suurem võimalus, et südamelihase verevarustus halveneb, sest veresooned on kokku tõmbunud. Seetõttu on kardioloogi sõnul teoreetiliselt tõepoolest võimalik, et füüsiline pingutus on külmas õhus ohtlikum kui soojas.

Kuidas vältida sportides ülekoormust? Sportimisel tuleks alati alustada soojendusega.

Kasuta pulsikella, mis kontrollib südame tegevust nii sportimise ajal kui ka puhkeolekus – pulsisagedus on üks kindel näitaja, millele pingutuse jälgimisel toetuda.

Tervisesportlane ei tohiks treenida pulsiga, mis ületab 85 protsenti tema ealisest maksimaalsest pulsist.

Ealise maksimaalse pulsi arvutamiseks lahuta numbrist 220 oma eluaastate arv.

Koormust ei tohi suurendada järsult, vaid tasapisi – treening on protsess, mis toimub aastate vältel.

Ära spordi haigena või kehva enesetundega. Allikas: Lääne-Tallinna keskhaigla kardioloogiaosakonna juhataja Ilja Lapidus

Pärilikud südamehaigused panevad ohtu

«Tavaliselt on koormusega seotud äkksurm tingitud südame pärgarterite haigusest. Südame pärgarterites, mis varustavad südant verega, katkeb verevool kas trombi, spasmi tõttu või mõnel muul harvaesineval põhjusel,» rääkis Lapidus. Verevoolu katkemisest tekib südamelihase infarkt, mis põhjustab äkksurma. Südamelihase infarkt ehk südame isheemiatõbi ongi sagedaseimaks äkksurma põhjuseks. See tekib kardioloogi sõnul sageli öösel ehk koormusest sõltumatult. «Rida muid omandatud südamehaigusi võivad põhjustada äkksurma, need haigused on sageli seotud alkoholi liigtarbimisega,» tõi Lapidus välja.