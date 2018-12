Ekspert õpetab: kuidas suunata teismelist ilma näägutamata tervislikult sööma?

Kõik algab sellest, mida koju ostad, kuidas toitu teed ja seda pakud. Millised valikud on lapsele kergesti kättesaadavad? Kas laual on kommid-küpsised või on keegi hea haldjas pesnud-koorinud-tükeldanud hunniku puu- ja köögivilju ning need märkamatult (tänitamata: «Söö, lapseke, need on väga kasulikud») teismelise käeulatusse paigutanud. Kasvueas on kõht alati tühi ning porgandid-kapsad rändavad meelsasti kõhtu, kui just komme käeulatusse paigutatud ei ole.